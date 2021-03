Camionista fugge dopo aver speronato un tir: arrestato

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Camionista belga fugge dopo aver speronato un autoarticolato: arrestato. Fermato dai carabinieri. Dopo una folle corsa ha aggredito un militare ferendolo al volto. Notte movimenta quella appena trascorsa dai carabinieri di Casalgrande. I militari sono intervenuti a Salvaterra dove un camionista belga 47enne, dopo aver tamponato un altro veicolo durante una manovra di parcheggio, ha volutamente speronato un autoarticolato che gli aveva ostacolato il passaggio affinché questo non si allontanasse dal luogo del sinistro.

Ottenuto il passaggio con la forza, l’autista belga ha cominciato a vagare per le strade del comprensorio ceramico creando, con la sua guida sconsiderata, pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. Resisi conto di quanto stava accadendo, i carabinieri di Casalgrande, insieme ai colleghi della sezione radiomobile di Reggio Emilia giunti in ausilio, si sono messi alla ricerca dell’autoarticolato individuandolo nel vicino comune di Scandiano. Nonostante gli sia stato più volte intimato l’alt, il camionista ha proseguito la sua folle corsa sino a raggiungere Sassuolo, dove finalmente si è deciso a fermarsi.

Nonostante tutte le cautele prese, un militare della stazione di Casalgrande che stava cercando di bloccare l’autista è stato aggredito con calci e pugni, tanto da vedersi costretto a ricorrere alle cure mediche. Una volta immobilizzato con non poca difficoltà, l’uomo è stato portato in caserma a Casalgrande dove, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare se l’uomo fosse sotto l’influenza dell’alcol e di sostante stupefacenti. Sette giorni la prognosi refertata al militare.