BIBBIANO (Reggio Emilia) – Poco prima delle 11,30 a Bibbiano, in via Ariosto, in seguito a una lite tra vicini, una persona è stata accoltellata. Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova. Sul posto i carabinieri che stanno sentendo i testimoni.

Seguiranno aggiornamenti