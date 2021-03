Assemblee sindacali, possibili ritardi in aperture sportelli Iren

REGGIO EMILIA – Gli sportelli di Scandiano, Bibbiano, Castelnovo Monti, Gualtieri, Pontetaro, Langhirano, Castel San Giovanni e Fiorenzuola D’Arda, a causa di un’assemblea sindacale, potrebbero essere temporaneamente chiusi venerdì 5 marzo dalle 8 alle 10.

Restano comunque attivi gli sportelli di Reggio Emilia in Piazza della Vittoria 3, Parma in Strada S. Margherita 6/a, Parma in Via Dante 3 e Piacenza in Largo Matteotti 16 dalle 8,30 alle 13,30.

Si consiglia di accedere tramite appuntamento utilizzando la App Ufirst, un’innovativa piattaforma che consente di prenotare in maniera intelligente l’accesso senza fare la coda e nel rispetto della normativa Covid.

Rimane comunque disponibile il Numero Verde 800 969696, attivo dalle 8 alle 18, grazie al quale si possono effettuare tutte le operazioni come nuovi contratti o ottenere informazioni. Utilizzando la app IrenYou, o accedendo al proprio account Web è inoltre possibile gestire i propri contratti, controllare le fatture e i pagamenti direttamente dal proprio telefono cellulare o computer.