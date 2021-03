Appalti comunali “pilotati”, chiesto il rinvio a giudizio per 24 indagati

REGGIO EMILIA – Il procuratore reggente Isabella Chiesi ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone coinvolte nelle indagini sulle presunte irregolarità relative alla gestione di appalti pubblici indetti dal Comune che sarebbero emerse sia relativamente alla predisposizione dei bandi di gara, sia nella gestione del relativo iter procedimentale.

Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono turbata libertà degli incanti, falsità in atto pubblico, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione. I soggetti per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio sono gli stessi che nel luglio dell’anno scorso avevano ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, tranne due, la cui posizione è stata presumibilmente archiviata.

Al termine dell’attività di indagine la procura ha potuto accertare, si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, “la sussistenza nell’amministrazione comunale di Reggio Emilia di una radicata prassi che coinvolgeva alcuni soggetti, apicali e non, volta, sia ad indicare nei bandi, in cui la stessa amministrazione risultava essere stazione appaltante, requisiti per la partecipazione alle gare che sapevano in possesso soltanto di alcune persone (fisiche o giuridiche) e che in tal modo si volevano favorire, sia, successivamente, a gestire la gara in modo da far vincere quelle persone sin da principio individuate come aggiudicatarie”.

La posizione dei soggetti iscritti nel registro degli indagati e non destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, circa una ventina di persone, è stata separata ed è in corso di definizione. Fra questi c’è anche il sindaco di Reggio Emilia che recentemente ha confermato di essere indagato nell’inchiesta.

I 26 indagati, lo ricordiamo, sono Santo Gnoni (ex capo del servizio legale del Comune), Stefano Poma, comandante della Municipale, Roberto Montagnani, dirigente comunale, l’ex assessore alla Mobilità Mirko Tutino e Nando Rinaldi, presidente dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia di Reggio. Oltre a questi ci sono anche l’ex dirigente dell’Istituzione, Paola Cagliari, il dirigente Alessandro Meggiato e Raffaele Leoni, ex presidente di Asp.

Oltre a questi ci sono avvocati, consulenti e altre persone: Daniela Agosti, Anna Messina, Valeria Sborlino, Paolo Coli, Matteo Fortelli, Roberto Ugolotti, Anna Maria Mazzocchi, Tiziana Tondelli, Stefano Vaccari, Ivana Ceccardi, Giuseppe Altieri, Lucci Alessandro, Lorenzo Corradini, Vincenzo Corradini, Luigi Severi, Ermes Ruozzi e Maria Marzi.