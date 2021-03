Alcuni minatori di criptovalute chiedono una dimostrazione di forza “educativa”

REGGIO EMILIA – Alcuni minatori di criptovalute si stanno preparando per una “dimostrazione di forza” il 1° aprile, per opporsi all’implementazione dell’Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, che è stata oggetto di chiacchiere: questa demo mira a portare almeno Il 51% della potenza di calcolo di Ethereum in un unico pool.

Perché questa proposta?

Un gruppo di miners è nuovamente al lavoro nel tentativo di bloccare la proposta che dovrebbe consentire di impostare automaticamente le commissioni e il meccanismo di token burn per ogni transazione, con l’obiettivo di risolvere il problema delle commissioni. Alti tassi di transazione su Ethereum. Questa proposta avrà un impatto significativo sui redditi dei minori. E mentre alcuni si sono opposti alla proposta, alcuni analisti dicono che la stragrande maggioranza dei minatori la sosterrebbe comunque.

Recentemente, il gruppo Red Panda Mining ha esortato i minatori ad allocare il loro potere hash a un unico pool, Ethermine: il movimento sembra ricevere un forte sostegno dai commenti, sebbene sia impossibile determinare esattamente quanti minatori sono favorevoli e quanti sono contrari.

La descrizione di un video di Michael Carter sul suo canale YouTube che ha 55.900 iscritti, Bits Be Trippin, indica che l’operazione mira a riunire minatori di medie dimensioni e dovrebbe durare 51 ore.

L’obiettivo è coordinare il potere di hashing, un fatto rifiutato dagli sviluppatori di Ethereum: “i loro sforzi per pagare il meno possibile per proteggere la rete Ethereum limita il rischio di apportare modifiche alla struttura monetaria (commissioni) della rete” ha detto Carter.

Diverse cose dovrebbero essere notate qui: a parte il fatto che il 1° aprile è il giorno della bufala (il pesce d’aprile), il numero 51 è significativo nel settore della crittografia, dato che il controllo del 51% della potenza hash si traduce nel controllo automatico della rete.

Tuttavia, Carter sostiene che non si tratta di attaccare la rete o prenderla in ostaggio, cosa che i minori non hanno interesse a fare. La concentrazione del 51% di hash power in un pool che attualmente ne possiede il 20%, ha detto, mostra che “la centralizzazione può avvenire” e che “l’uso della forza è possibile”.

Il pensiero degli esperti

Il rapido calo delle commissioni può portare a una riduzione degli incentivi, ha affermato Carter, che quindi scoraggerebbe i minatori ma incoraggerebbe gli aggressori. Lo spostamento del potere hash, ha detto, è una misura per prevenire ciò e per cercare di proteggere Ethereum e i minatori dai rischi esistenti e di altro tipo. Le intenzioni, secondo Carter, sono di mostrare: “Ehi, ragazzi, pensate di essere protetti e volete pagare il meno possibile per la sicurezza, ma dovete capire come vengono distribuite le tasse”.

L’altro punto importante da notare è che Ethermine è uno dei pool che ha espresso la sua opposizione a EIP. Anche Spark Pool, che rappresenta il 23,8% dell’hashrate della rete, è nell’elenco degli avversari. Se Ethermine ottenesse dal 60 al 70 percento del potere hash, ha detto Carter, invierebbe “un messaggio chiaro che un compromesso deve essere negoziato”.

Come notato, l’EIP-1559 è stato approvato e dovrebbe essere incluso nell’aggiornamento della rete soprannominato “Londra”, che dovrebbe avvenire a luglio.

Ma c’è una chiara divisione e disaccordo tra questi minatori e il resto dell’ecosistema, c’è. Mentre i minatori affermano di lottare per il reddito che hanno guadagnato e per la sicurezza della rete, molte persone al di fuori del gruppo sostengono il progetto EIP-1559, alcuni addirittura definiscono i minatori “avidi” ed “egoisti”.

Alcuni credono che questo alla fine potrebbe distrarre gli utenti dalla rete. “Se i minatori stanno cercando di uccidere completamente la gallina che depone le uova d’oro, sarebbe così. Mostrare alle persone che un attacco del 51% può essere montato così facilmente e rapidamente è il modo più sicuro per convincere le persone a ritirarsi. I loro progetti Ethereum il più rapidamente possibile, ” scrive un utente.

Nel frattempo, come si può leggere su https://it.cointelegraph.com/, altri affermano che molti investitori non sono nemmeno a conoscenza dell’esistenza dei minatori.