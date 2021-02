Vaccino Covid, oggi si sono prenotati 5.369 over 85

REGGIO EMILIA – Sono 5.369 gli anziani over 85 che si sono prenotati oggi per la prima dose di vaccino Covid. Le prime vaccinazioni saranno effettuate già da domani, martedì 16 febbraio e proseguiranno nei giorni successivi. Dal 1° marzo sarà la volta dei nati tra il 1937 e il 1941, quindi di coloro che hanno dagli 80 agli 84 anni. Le prenotazioni sono avvenute soprattutto tramite le farmacie e il medicup (3.333), poi attraverso il Cup telefonico (1.188), lo sportello Cup (595) e infine Cupweb (253).

Come e dove prenotare: nuovo numero telefonico dedicato: 0522 338799, dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 18, agli sportelli CUP, nelle farmacie e parafarmacie abilitate alla prenotazione, alla segreteria dei medici di medicina generale abilitate alla prenotazione.

Online attraverso: il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it).

Le persone che non sono in grado di raggiungere gli ambulatori vaccinali per impossibilità a muoversi saranno vaccinate a domicilio. In questo caso il numero da chiamare è il 0522 338700, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18.

Scrive l’Ausl: “Nonostante l’Azienda abbia aumentato il personale dedicato a questa attività, è verosimile che nei primi giorni di apertura delle prenotazioni il traffico telefonico sia molto consistente. Invitiamo i cittadini ad essere pazienti e collaborativi e a riprovare in un secondo momento, assicurando che nessuno degli aventi diritto resterà senza vaccinazione. Una ulteriore raccomandazione importante è quella di presentarsi agli ambulatori vaccinali in orario, né in anticipo né in ritardo, sia per evitare pericolosi assembramenti, sia per garantire uno scorrevole ed efficiente svolgimento dell’attività vaccinale”.