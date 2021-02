Vaccini, già 1.500 gli over 80 reggiani che si sono prenotati

REGGIO EMILIA – Sono già 1.500 gli over 85 reggiani che hanno preso appuntamento per i vaccini in Emilia-Romagna, alle 11, a poche ore dall’apertura delle prenotazioni. Ricordiamo che gli over 85 che si dovranno vaccinare nella nostra provincia sono circa 14mila.

Poco meno della meta’ delle prenotazioni, circa 7.000, tra Bologna e provincia. Ce ne sono 1.020 a Imola, 1.750 a Ferrara 2.850 a Modena e 500 a Piacenza. Si sono risolti, si fa sapere intanto dalla Regione, alcuni problemi che si erano registrati sulla piattaforma Cupweb. Ma le opposizioni di centrodestra vogliono vederci chiaro.

“Le incognite sul procedimento per prenotarsi sono infinite”, obietta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri. Da qui una interrogazione per sapere dall’esecutivo regionale “quanto e’ costata la campagna d’informazione, come pensa di organizzarsi qualora la nostra regione passi dalla zona gialla a quella arancione, con le difficolta’ di spostamento che quest’ultima richiede; in quanti si sono gia’ prenotati, quanti casi di problemi sono stati riscontrati nell’attivita’ di prenotazione, i tempi della campagna di vaccinazione”.