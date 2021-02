Vaccinazione Covid ultra 85enni, si parte lunedì: come prenotarsi

REGGIO EMILIA – Da lunedì 15 febbraio sarà possibile prenotare le due dosi della vaccinazione contro il Covid (fatte a distanza di 21 giorni tra la prima e la seconda) per le persone nate dal 1936 o anni precedenti (85enni e ultra 85enni). I primi appuntamenti saranno disponibili già dal giorno successivo. Da lunedì 1° marzo si potranno prenotare le persone nate dal 1937 al 1941 compresi (quindi tra gli 80 e gli 84 anni). Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita.

Nella nostra provincia gli over 85 sono circa 14.800. Gli over 80 sono circa 20.500. Oltre al centro vaccinale all’ente fiera di Reggio Emilia, saranno attivate altre sedi negli Ospedali di Correggio, Guastalla, Montecchio, Scandiano e Castelnovo ne’ Monti, quindi i cittadini potranno prenotare nel distretto di residenza o nella sede più vicina alla propria abitazione.

Come e dove prenotare: nuovo numero telefonico dedicato: 0522 338799, dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 18, agli sportelli Cup, nelle farmacie e parafarmacie abilitate alla prenotazione, alle segreterie dei medici di medicina generale abilitate alla prenotazione.

Online attraverso:

1. il Fascicolo Sanitario Elettronico

2. L’App ER Salute

3. Il CupWeb (www.cupweb.it)

Le persone che non sono in grado di raggiungere gli ambulatori vaccinali per impossibilità a muoversi saranno vaccinate a domicilio. In questo caso il numero da chiamare è il 0522 338700, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18.

Scrive l’Ausl: “Nonostante l’Azienda abbia aumentato il personale dedicato a questa attività, è verosimile che nei primi giorni di apertura delle prenotazioni il traffico telefonico sia molto consistente. Invitiamo i cittadini ad essere pazienti e collaborativi e a riprovare in un secondo momento, assicurando che nessuno degli aventi diritto resterà senza vaccinazione. Una ulteriore raccomandazione importante è quella di presentarsi agli ambulatori vaccinali in orario, né in anticipo né in ritardo, sia per evitare pericolosi assembramenti, sia per garantire uno scorrevole ed efficiente svolgimento dell’attività vaccinale”.

Come fare la prenotazione

Il cittadino deve comunicare i dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale e un numero di cellulare di riferimento.

Dopo la prenotazione, per cui non è necessaria la ricetta medica e in cui vengono dati entrambi gli appuntamenti per la prima e la seconda dose, il cittadino riceve due sms in rapida successione con data, luogo e orario degli appuntamenti, a cui bisogna presentarsi con un documento di identità in corso di validità.

In seguito, tre giorni prima della data del primo appuntamento, il cittadino riceve un terzo sms che contiene un link che indirizza a diversi documenti: una nota informativa da leggere, il consenso, che andrà firmato al momento della vaccinazione e la scheda anamnestica, che contiene una serie di informazioni circa lo stato di salute generale dell’individuo, che può essere compilata direttamente dal cellulare. Una volta compilata la scheda dal cellulare si riceve, all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della compilazione, un file pdf da stampare e portare al primo appuntamento.

Dopo la prima dose e poco prima dell’appuntamento per la seconda, il cittadino riceve un quarto sms con un link che indirizza ad un questionario che contiene delle domande, a cui si può rispondere direttamente dal cellulare, riguardanti eventuali sintomi o problemi di salute insorti dopo la prima vaccinazione. Anche in questo caso, compilando il questionario dal cellulare si riceverà un file pdf all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della compilazione, da stampare e portare al secondo appuntamento. Le persone che hanno compilato i moduli via cellulare e non possono stamparli a casa, potranno chiederne la stampa all’ambulatorio vaccinale, al momento dell’accesso.

Le persone che non vogliono o non possono compilare i documenti dal cellulare, possono scaricarli dalla home page del sito www.ausl.re.it e compilarli a mano. In alternativa i moduli possono essere ritirati in forma cartacea agli Uffici Relazioni con il pubblico, presenti in ogni distretto. Le persone che ne abbiano necessità possono farsi accompagnare agli ambulatori vaccinali da un familiare o un accompagnatore che potrà seguirle per tutta la durata del percorso vaccinale.

Hanno diritto alla vaccinazione le persone di 85 anni o che compiono 85 anni nel corso dell’anno e tutte le persone con più di 85 anni.