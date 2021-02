Tutto ciò che serve per chiedere un mutuo nel 2021

REGGIO EMILIA – Il 2021 sarà un anno favorevole per quanto riguarda l’opportunità di richiedere un finanziamento per l’acquisto di un’immobile. Secondo dati recenti, il settore dei mutui infatti vivrà un periodo d’oro per via della congiuntura economica causata dalla pandemia. Chi comprerà casa stipulando un mutuo nel 2021, potrà approfittare di una situazione probabilmente unica e irripetibile: i tassi di interesse sono scesi ai minimi storici . Naturalmente, per poter sfruttare a proprio vantaggio questa situazione, bisogna sapere cosa serve per fare la richiesta, ed è quello che scopriremo insieme proprio oggi.

La documentazione da presentare

Come avviene per qualsiasi altro prestito o finanziamento, per poter accedere a un mutuo bisogna presentare una serie di documenti all’istituto di credito. Si tratta di una documentazione che include sia i documenti di identità, sia quelli di natura reddituale e immobiliare. Nello specifico, il richiedente dovrà presentare il proprio reddito netto e quello del nucleo familiare di appartenenza, il valore della casa oggetto del possibile mutuo, le eventuali garanzie necessarie e altri documenti che cambiano in base alle categorie di lavoratori, come nel caso della busta paga per i dipendenti. Dopo aver presentato la documentazione completa, l’istituto di credito valuterà la richiesta e in caso di accettazione si procederà verso la delibera, ovvero la firma del contratto in presenza di un notaio. Una volta completata la procedura, il richiedente riceverà la somma concordata e poi provvederà al pagamento delle rate con gli interessi nei tempi stabiliti.

La sottoscrizione di un’assicurazione per il mutuo

È molto importante sapere che, quando si chiede un mutuo, si rende necessaria la sottoscrizione di un’assicurazione. Questo è l’unico caso in cui la polizza sulla casa, una particolare forma di protezione delle abitazioni , diventa obbligatoria. Di cosa si tratta? La polizza in questione copre l’assicurato nel caso dovessero accadere vari imprevisti, come per esempio uno scoppio o un incendio, ma anche un problema inaspettato legato alla disponibilità di credito. In sintesi, la polizza assicurativa interviene nel caso in cui il firmatario non fosse più in grado di garantire la continuità dei pagamenti delle rate del mutuo, ad esempio a causa di un incidente che gli impedisce di lavorare. Ci sono poi dei casi specifici che prevedono il versamento della somma intera a copertura del mutuo, ma in linea di massima ogni evenienza viene coperta adeguatamente da questa tipologia di polizze. È chiaro comunque che ogni compagnia assicurativa propone delle condizioni diverse e di conseguenza è fondamentale studiare con cura le proposte e scegliere quella più conveniente e adatta alla propria situazione. Inoltre, bisogna fare molta attenzione alle eventuali clausole di esclusione presenti nel contratto, alle commissioni e alle modalità di recesso.

Comprare una casa e attivare un mutuo è un passo importante, che non va mai sottovalutato e va affrontato con tutti gli elementi del caso.