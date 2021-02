Tornano le visite guidate al Valli

REGGIO EMILIA – Riprendono le visite guidate ai segreti del Teatro Municipale Valli. In totale sicurezza ed ora che le indicazioni per le “zone gialle” consentono di riaprire al pubblico i musei e i luoghi di arte, ecco che quel gigantesco scrigno di storia, cultura e bellezza che è il Teatro Municipale torna visitabile.

Lo si potrà fare prenotandosi online sul sito www.iteatri.re.it o di persona recandosi in biglietteria. Questo il calendario delle visite fino al 5 marzo, quando scadrà il Dpcm: mercoledì 10, giovedì 11, martedì 16, giovedì 25 e venerdì 26 febbraio, martedì 2 e mercoledì 3 marzo.

Tre i turni di visita previsti in ogni giornata: ore 10,30, ore 17,30 e ore 18,00. Sempre secondo le ultime indicazioni, non si potranno per il momento calendarizzare visite guidate durante il fine settimana.

Dalla sala di spettacolo, al Ridotto, passando per il palcoscenico scendendo fino alle viscere e salendo su, alle Sale dell’Astrolampo e dei Pittori, per un susseguirsi magico di emozioni.

Ad accompagnare i piccoli gruppi che partiranno per questo viaggio tra arte, storia e cultura, i dipendenti del teatro, che racconteranno il loro punto di vista, soffermandosi di quando in quando su esperienze, racconti e aneddoti.

In alcuni casi, a seconda degli spazi occupati per allestire e preparare gli spettacoli, che comunque si stanno svolgendo in streaming in questi giorni, i percorsi potrebbero cambiare, ma di certo il Valli riserva continue sorprese, ogni spazio ha una storia, un aneddoto, una leggenda. Visitarlo, ogni volta, è come scoprire un mondo nuovo.

Modalità di prenotazione

Si possono acquistare i biglietti per la visita guidata dal personale della Fondazione I Teatri sia in biglietteria sia online a partire da giovedì 4 febbraio.

Le visite, per questioni di sicurezza, sono consentite ai bambini a partire dagli 8 anni. Nel percorso sono presenti scale, camminamenti stretti e barriere architettoniche (trattandosi di spazi normalmente interdetti al pubblico).