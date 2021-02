Strage di Bologna, Bellini a processo per concorso nell’attentato

REGGIO EMILIA – L’ex estremista di destra reggiano Paolo Bellini andra’ a processo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Lo ha deciso oggi il gup bolognese Alberto Gamberini, che ha quindi accolto le richieste della Procura generale e delle parti civili. Assieme a Bellini andranno a processo l’ex carabiniere, Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di alcuni immobili di via Gradoli a Roma, imputato per false informazioni al pubblico ministero. La prima udienza e’ stata fissata per il 16 aprile alle 9.