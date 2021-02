Spari in città, 21enne denunciato per due episodi

REGGIO EMILIA – E’ un ragazzo italiano di 21 anni, incensurato, senza lavoro e residente in citta’ con i genitori, l’autore dei colpi di pistola esplosi in aria da un’auto in corsa, che sabato pomeriggio hanno terrorizzato i residenti di via Fano a Reggio Emilia. Una “bravata” l’ha definita il giovane, che la Polizia ha identificato e rintracciato in meno di 48 ore a casa della nonna, a seguito di un secondo episodio di cui si e’ reso responsabile domenica mattina.

Dopo un litigio stradale con un automobilista marocchino avvenuto verso le 10 in via Giordano Bruno, sempre in citta’, il 21enne ha infatti di nuovo sganciato la sicura della sua arma (una scacciacani caricata a salve, acquistabile liberamente in armeria) sparando alcuni colpi verso l’alto dal finestrino della sua Audi A4.

Agli agenti della Questura (le indagini lampo sono state condotte dalla squadra Mobile e dal personale delle Volanti) il giovane ha confessato tutto consegnando spontaneamente la pistola giocattolo usata nei fatti incriminati e un’altra che aveva a casa. E’ stato comunque denunciato a piede libero, per entrambi gli episodi, in ordine alle ipotesi di reato di procurato allarme, esplosioni pericolose e minacce aggravate.

A imprimere una svolta decisiva alla soluzione del “caso”, sottolinea la Questura di Reggio, sono state le testimonianze dei cittadini che hanno assistito ai fatti e i video delle telecamere di sorveglianza delle strade dove sono avvenuti. Il dirigente della squadra Volanti Carlo Maria Basile ha detto che l’episodio, “non e’ una ragazzata e poteva finire male”.