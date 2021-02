Shopping a spese dell’amica: giovane denunciato

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Un 22enne cremonese è stato denunciato per indebito utilizzo di carta di credito ai danni di una ventenne di Brescello. La giovane, esaminando l’estratto conto della sua carta di credito, ha notato l’indebito utilizzo per tre operazioni concernenti l’acquisto di scarpe di una prestigiosa marca sportiva per un importo complessivo di circa 800 euro. A quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri Brescello spiegando loro che non aveva mai ceduto a nessuno la sua carta.

I militari sono risaliti al 22enne cremonese, amico della vittima che, carpiti i dati della carta dell’amica, l’aveva utilizzava per l’acquisto di tre paia di scarpe sportive pubblicando sul suo profilo Instagram video “promozionali” in cui “pavoneggiava” i suoi acquisti, esibendo peraltro gli scontrini di acquisto. Scontrini i cui importi corrispondevano esattamente alle tre transazioni illecite.

Secondo quanto accertato e ricostruito dai carabinieri, il giovane in virtu’ del rapporto di amicizia instaurato con la vittima, ne aveva carpito dati della carta di credito comprensivi del codice di sicurezza a 3 cifre che utilizzava per l’acquisto, in tre differenti illecite transazioni, di altrettante paia di costose scarpe sportive.