San Valentino ghiacciato: temperature a picco nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Si confermano previsioni di un San Valentino ghiacciato anche nella nostra provincia, con neve attesa persino in pianura, nella giornata di venerdì, per effetto del gelo siberiano che da giorni sta interessando il centro-nord Europa.

Da venerdi’ avremo a che fare con un netto tracollo delle temperature a partire dal versante adriatico e progressivamente verso il resto della Penisola, con una perdita anche di oltre 10-15 gradi sul nostro territorio.

In particolare sabato e domenica sono previste temperature minime di -6 gradi e massime di poco sopra lo zero in pianura, mentre in montagna si andrà a -10 con le massime che resteranno sotto lo zero. Come detto venerdì nevicherà in collina e montagna con fiocchi anche in pianura, mentre sabato e domenica il tempo sarà soleggiato, ma le temperature saranno gelide.