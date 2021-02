Rubano gasolio, due giovani denunciati

REGGIO EMILIA – Un 19enne e la sua amica 23enne sono stati denunciati dai carabinieri di via Adua per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo che erano stati sorpresi, il 15 febbraio scorso, mentre rubavano gasolio dal serbatoio di un autocarro utilizzato da un 55enne, di proprietà di un’azienda ferrarese, in sosta a Massenzatico in via Zanelot.

I due, quando hanno visto i carabinieri, sono fuggiti balzando a bordo di una Fiat Grande Punto e poi hanno abbandonato l’auto in via Cantonazzo proseguendo la fuga a piedi, ma non sono riusciti ad assicurarsi l’impunità grazie alle indagini dei carabinieri che li hanno identificati e poi denunciati.