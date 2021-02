Rio Saliceto, fugge in auto e poi diventa violento: arrestato

RIO SALICETO (Reggio Emilia) – I militari del nucleo radiomobile di Guastalla lo hanno notato sfrecciare ad alta velocità nei pressi di un distributore di benzina di Rio Saliceto dove, la scorsa notte, hanno effettuato un controllo alla circolazione stradale. Quando ha visto i militari il conducente, un 29enne di Modena, anziché rallentare la folle corsa della Fiat 500 che stava guidando per sottoporsi al controllo, ha arrestato il veicolo ed è fuggito per i campi.

Le ricerche eseguite dai carabinieri di Guastalla, a cui sono arrivati in aiuto anche quelli della vicina stazione di Fabbrico, hanno consentito, di lì a poco, di rintracciare il giovane in un vigneto poco distante. Non contento, una volta fermato, l’uomo ha iniziato ad inveire contro i militari, insultandoli ed usando violenza nei loro confronti.

Non solo. Una volta che sono riusciti a riportarlo solo momentaneamente alla calma, in caserma a Guastalla, dove era stato accompagnato per gli accertamenti, il giovane ha ripreso a minacciare, offendere ed usare violenza contro i militari, prendendo addirittura a calci e danneggiando una porta della sala d’aspetto. A quel punto il giovane è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.