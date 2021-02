Riciclaggio, nel 2020 boom di operazioni finanziarie sospette

REGGIO EMILIA – Nel 2020 si e’ registrato in provincia di Reggio Emilia un nuovo picco di operazioni finanziarie sospette. Il dato e’ emerso ieri pomeriggio al termine di una riunione in materia di anti-riciclaggio voluta dal prefetto di Reggio Iolanda Rolli, con i vertici di Guardia di Finanza e ordini dei notai e dei commercialisti. In dettaglio, con 1.005 segnalazioni, Reggio e’ passata dal quarto al terzo posto a livello regionale (dopo Bologna, con 1.852 sos, e Modena, 1.060), rispetto alle 900 del 2019.

Registrando quindi valori in netto rialzo (+11,7%). Nel 2019, ha sottolineato il prefetto, il territorio era posizionato all’ottavo posto nazionale per numero di reati connessi al riciclaggio e all’impiego, in attivita’ economiche e finanziarie, di denaro di provenienza illecita. Per questo Rolli ha raccomandato “attenzione e sensibilita’ sul fenomeno in oggetto, proseguendo nell’attivita’ di monitoraggio per intercettare ogni eventuale profilo di criticita’”.

Un impegno confermato anche dagli ordini professionali reggiani (presenti i presidenti Corrado Baldini per i commercialisti e Maura Manghi per i notai) e dalla Guardia di Finanza, disponibile anche a corsi di formazione per i professionisti.