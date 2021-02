REGGIO EMILIA – La crescita sostenibile al centro del progetto della Rei Lab, finanziato da Intesa Sanpaolo con 8 milioni di euro, che prevede obiettivi in Innovazione, Esg (Environmental, social, governance) e circular economy. Al centro degli investimenti il progetto per la creazione di una “Test House” in grado di svolgere tutte le prove e le certificazioni di durata, design validation, process validation e conformità dei pacchi e dei moduli delle batterie elettriche per il settore automotive, elemento centrale per lo sviluppo della cosiddetta Motor Valley e della mobilità green.

Nel 2019 REI Lab sviluppa il Progetto Test House che prevede investimenti strategici per decine di milioni di euro e, a giugno 2020, i soci istituzionali di REI Lab (Unindustria RE e Fondazione REI) hanno deliberato un aumento di capitale sociale portandolo a 5 milioni di euro, aperto a terzi, che è stato immediatamente sottoscritto da importanti imprese ed imprenditori (Motor Power Company S.r.l., VE-CA S.r.l., Aimone Storchi e Christian Aleotti) che lo hanno ritenuto fortemente strategico per il territorio della Motor Valley ed enormemente interessante per le opportunità di mercato dell’elettrificazione del settore automotive.

Giuseppe Corcione, amministratore delegato di Rei Lab: “In un momento storico particolarmente difficile sia da un punto di vista economico che sociale, l’unione di istituzioni, alcuni imprenditori illuminati, radicati sul territorio emiliano che credono ancora fortemente nelle sue potenzialità, con affermati manager e ad alcuni Istituti bancari come Intesa Sanpaolo, hanno reso possibile un meccanismo virtuoso capace di creare un’impresa di alto valore per l’evoluzione della Motor Valley, idonea a favorire la sostenibilità con l’economia circolare. Vogliamo fare parte di questo straordinario nuovo ecosistema che si sta creando intorno all’alimentazione elettrica e stiamo costruendo un polo d’eccellenza europeo a supporto della conversione della Motor Valley verso una mobilità nuova, sostenibile, elettrificata, connessa e condivisa, A luglio 2021 ufficializzeremo l’iniziativa imprenditoriale con un’inaugurazione nella nostra sede, mentre prossimamente annunceremo la nuova denominazione che abbiamo deciso di assegnare al progetto Rei Lab.”

Guido Prati, Presidente Rei Lab e Dottore Commercialista: “Il Progetto Test House presenta connotati particolarmente innovativi sia per quanto concerne gli aspetti giuridici e societari, sia con riferimento al progetto di finanza straordinaria utilizzato che consente di sviluppare business strategici e sostenibili attraverso l’unione delle esperienze e competenze di manager, imprenditori/investitori e professionisti”.

Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Siamo orgogliosi di poter supportare un’eccellenza come la REI Lab. I criteri ESG, oggi centrali anche nel mondo della finanza, costituiscono per Intesa Sanpaolo una realtà fondamentale nella valutazione degli investimenti secondo principi di sostenibilità, innovazione ed economia circolare. Nel ruolo a sostegno delle imprese italiane, Intesa Sanpaolo si impegna in un’allocazione responsabile del credito, integrando nella valutazione delle aziende anche tali. Crediamo in questo modo di poter concorrere alla creazione di valore collettivo”.