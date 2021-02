Raid furtivo al supermercato: filmati e denunciati

REGGIO EMILIA – Raid furtivo all’Homi’s Market di via Pasteur a San Maurizio: filmati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato un 40enne e un 28enne marocchini. Sono fuggiti con una refurtiva del valore di oltre 500 euro, ma sono stati identificati dai carabinieri di via Adua grazie alle telecamere del negozio.

Per 20 minuti, dalle 13.32 alle 13.52, hanno fatto spola dal negozio alla loro auto razziando pannelli adesivi da parete, svariati caricatori per cellulari, vari trucchi e deodoranti per un valore di oltre 500 euro. Grazie alle telecamere di videosorveglianza del negozio depredato, che hanno ripreso la targa dell’auto, una Chevrolet nera, i militari di Santa Croce sono risaliti ai due ladruncoli che sono stati denunciati per concorso in furto aggravato.