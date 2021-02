Polizia municipale, arrivati dieci nuovi agenti

REGGIO EMILIA – Sono entrati in servizio oggi 10 nuovi agenti in forza alla Polizia locale di Reggio Emilia, selezionati nei mesi scorsi attraverso un concorso. I neoassunti – tutti tra i 25 e i 32 anni – portano a 164 il totale degli operatori del comando di via Brigata Reggio.

“La loro presenza nel centro storico e in zona stazione potra’ essere un contributo importante per il presidio del territorio, la sicurezza, il decoro e la serenita’ dei luoghi in cui opereranno”, commenta il sindaco Luca Vecchi. “A questa integrazione di organico- specifica- ne sono previste ulteriori nel corso dell’anno”.

Da “sempre i reggiani sono abituati a guardare alla Polizia locale come punto di riferimento nel momento del bisogno”, aggiunge il comandante Stefano Poma, ricordando le oltre 42.000 richieste d’intervento pervenute alla centrale operativa del comando nel 2020.

Intanto sabato scorso, nell’ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti covid, gli agenti sono intervenuti in un bar del centro storico dove era in corso una festa privata. Presenti 14 avventori, sette nel locale e altrettanti nello scantinato, tutti sanzionati insieme al titolare dell’attivita’.

In un bar della periferia, domenica, altre tre persone sono state multate perche’ consumavano al bancone, dietro il quale il gestore dell’attivita’ continuava a lavorare incurante dei divieti in vigore.