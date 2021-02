Peeping Tom, “La visita” nella short list di Fedora prizes 2021

REGGIO EMILIA – “La Visita”, progetto di Peeping Tom, commissionato e prodotto da Fondazione I Teatri, in collaborazione con Collezione Maramotti e Max Mara, in partnership con Frans Brood Productions, Nexo Digital e KMSKA-The Royal Museum of Fine Arts di Anversa, è stato selezionato per il Fedora – Van Cleef & Arpels Prize for Ballet 2021.

“La Visita” è un progetto site specific che porterà la teatralità di Peeping Tom, la sua capacità di perturbare e il suo surrealismo dentro la Collezione Maramotti, una collezione d’arte contemporanea privata che ha sede a Reggio Emilia, nell’edificio storico di Max Mara. La Collezione Maramotti collabora dal 2009 con la Fondazione I Teatri per presentare performance site-specific commissionate ad alcuni dei più significativi coreografi contemporanei. La performance andrà in scena nell’autunno 2021 nell’ambito del Festival Aperto, dedicato alla musica, alla danza e alle arti performative contemporanee.

Attraverso la relazione con le opere d’arte protagoniste della Collezione Peeping Tom porterà il pubblico in un mondo mentale parallelo, raffigurando ciò che solitamente resta nascosto.

FEDORA, la piattaforma europea che sostiene e promuove l’innovazione nell’Opera e nel Balletto, ha istituito i Fedora Prizes per supportare nuove produzioni artistiche nelle categorie Opera, Danza, Innovazione Digitale e Didattica. Quest’anno i progetti selezionati per concorrere ai Premi sono 34 (9 di opera, 9 di danza, 6 digitali e 10 didattici ), da 20 paesi, coinvolgono 110 organizzazioni e partner culturali e oltre 200 artisti. Per ogni categoria, una giuria di esperti nominerà tre progetti, che avranno l’opportunità di realizzare una campagna di raccolta fondi nella primavera del 2021 sulla piattaforma FEDOR. Un quarto Progetto, quello che risulterà maggiormente votato dal pubblico, potrà accedere alla campagna di raccolta fondi.

“La Visita” concorre al Premio FEDORA VAN CLEEF & ARPELS for Ballet, che premia le produzioni artistiche che reimmaginano e ripensano la danza in termini di creazione, produzione e messa in scena, che sperimentano, sono innovative e coinvolgono artisti emergenti; che hanno l’ambizione di rivolgersi a un nuovo pubblico internazionale.

Per votare “La Visita” c’è tempo fino al 26 febbraio sulla pagina dedicata al progetto sul sito di Fedora: https://www.fedora-platform.com/discover/shortlist/la-visita-working-title/307