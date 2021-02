Parcheggi, possibile estendere il tempo di sosta da qualsiasi parcometro

REGGIO EMILIA – Novità in materia di sosta dal 1° marzo. Il Comune ha infatti deciso, grazie alla sostituzione dei parcometri con dispositivi di ultima generazione attuata negli ultimi anni, di procedere all’implementazione di modalità/funzionalità di pagamento più semplici e flessibili. Due sono in particolare gli elementi di novità che entreranno in vigore nelle prossime settimane. Innanzitutto non sarà più necessario esporre il ticket sul parabrezza del veicolo per dimostrare il pagamento della sosta. Le verifiche di fatto avverranno controllando la targa del veicolo, quindi l’esposizione del biglietto risulterà superflua.

La seconda novità riguarda invece la possibilità di estensione del periodo di sosta programmato. Questa operazione sarà possibile, entro il periodo di validità di una sosta pagata, da qualunque parcometro dotato di tastierino alfanumerico per la digitazione delle targa installato in qualsiasi zona di sosta dell’area centrale della città e della fascia immediatamente prossima ad essa (controviali e zone C). Non sarà quindi necessario recarsi nuovamente presso uno dei parcometri installati nelle vicinanze del proprio veicolo per prolungare il tempo di sosta, ma lo si potrà fare direttamente dal parcometro più vicino alla propria posizione attuale (la tariffa applicata sarà quella prevista per la zona in cui il veicolo è in sosta).

Per agevolare questa operazione verrà installato un parcometro anche all’interno dell’area pedonale del centro storico, in modo da agevolare nell’operazione coloro che, a ridosso della scadenza della sosta, si dovessero trovare nella parte più centrale della città. Si tratta quindi di una funzionalità che recherà beneficio soprattutto a visitatori e attività commerciali del centro storico. La possibilità di prolungamento da remoto della sosta è già oggi possibile per chi utilizza il servizio Easypark o Telepass. Ora, con il nuovo provvedimento, saranno agevolati anche coloro che non hanno particolare dimestichezza con gli strumenti digitali.

Ulteriore novità a supporto della nuova funzionalità sarà l’attivazione dell’app FindParkMeter, sviluppata per fornire ausilio nella ricerca del parcometro più vicino alla propria posizione, grazie anche alla possibilità di attivare la navigazione per raggiungere il parcometro più prossimo su cui effettuare il pagamento.

L’app è scaricabile da play store di google per gli smartphone android. Per gli smartphone Apple sarà disponibile sull’app store di Apple tra circa 15 giorni. Per informazioni sulla nuova funzione di prolungamento della sosta, visitare il sito www.reggioparcheggi.it.