REGGIO EMILIA – L’Emilia-Romagna è passata in zona gialla e dopo quasi tre mesi di chiusura forzata per contrastare la pandemia, le mostre allestite nelle sale espositive di Palazzo Magnani e di Palazzo da Mosto a Reggio Emilia potranno tornare ad essere visitate dal pubblico regionale.

La macchina organizzativa è tornata in azione per accogliere i visitatori in presenza, (quella per le attività virtuali non si è mai fermata) e quindi a partire dal 10 febbraio, per tre giorni a settimana, ripartono le visite. Dal mercoledì al venerdì le mostre “True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ‘70 ad oggi” e “Atlanti, ritratti e altre storie” riapriranno i battenti per permettere ai visitatori di tornare a vivere pienamente l’esperienza di mostra e ammirare finalmente dal vivo le opere d’arte esposte. Si è pensato, inoltre, per favorire l’accesso al pubblico di lavoratori, di prolungare l’apertura fino alle 20 e a partire dalle 14 per permettere di programmare la visita anche in pausa pranzo o al termine della giornata lavorativa.

Non occorre prenotare l’ingresso, ma, in ottemperanza al Dpcm del 14 gennaio, l’accesso sarà contingentato e il percorso espositivo sottoposto a tutti i protocolli sanitari previsti: la distanza tra i visitatori – indicata dalla presenza di appositi bolli sul pavimento-, l’uso obbligatorio delle mascherine -ricordata dai pannelli informativi e dal personale in mostra-, la disinfezione delle mani all’ingresso con apposito sanificatore. Con tutti questi accorgimenti, la visita è pensata per essere fruita da chiunque e nel migliore dei modi. Saranno ritenuti validi i biglietti acquistati prima della chiusura forzata e prenotati per una data già trascorsa.

Continueranno, inoltre, ad essere attive tutte le attività digitali per la mostra True Fictions, messe in campo dallo staff della Fondazione Palazzo Magnani in questi ultimi mesi, che ha riscontrato grande successo di pubblico e di stampa a livello nazionale: le visite guidate virtuali del sabato pomeriggio, le visite “Faccia a Faccia” del giovedì e le “Opere al telefono” del mercoledì. Tutte esperienze che sono riuscite a tener vivo il rapporto con il pubblico e accesa l’attenzione sulle mostre allestite, approfondendo aspetti e particolari che adesso potranno essere finalmente contemplati di persona.