Nuove sfide del futuro per imprese artigiane Cna e studenti design

REGGIO EMILIA – Continua la collaborazione tra Cna Reggio Emilia, Area Education, le Unioni Artistico e Tradizionale e Produzione e l’Università di Bologna.

L’iniziativa dal titolo “Design & future challenges – studenti e imprese affrontano le nuove sfide del futuro” in programma, in modalità online, giovedì 25 febbraio dalle 17 alle 19 rappresenta un contest nato con l’obiettivo di portare nuove idee in azienda e prevede la suddivisione delle imprese in tre gruppi di lavoro, all’interno dei quali imprese e studenti, coordinati da tutor accademici, tratteranno i temi del giorno rapportati alle realtà produttive presenti.

Un vero e proprio focus group sui temi: strategie di comunicazione e vendita, nuovi modelli di sviluppo e trend di prodotto e processo. Tra i relatori vi saranno tutor accademici che accompagneranno i ragazzi anche successivamente all’evento, per elaborare un piano operativo personalizzato per le imprese partecipanti, che verrà presentato nel successivo incontro del prossimo 15 aprile. Nello specifico, Simona Colitti su strategie di comunicazione e vendita; Matteo Gambini, sui nuovi modelli di business e Giulia Tonioni, su trend di prodotto e processo.

In questo modo, gli imprenditori che parteciperanno all’iniziativa del 25 febbraio stabiliranno delle connessioni con gli studenti utili in previsione di potenziali collaborazioni per progetti di tesi o inserimenti in tirocini d’impresa o ragioneranno su nuove idee e progetti.

Il programma dell’incontro prevede i saluti e l’apertura dei lavori dei presidenti CNA Artistico e Tradizionale Fabrizio Barbieri e CNA Produzione Silvio Bordoni; la presentazione dei tutor accademici e degli studenti e la suddivisione in gruppi di lavoro a cura di Alessio Conti, consulente team di progetto, e Elena Vai, referente rapporto con imprese e professionisti Advanced Design Unit Università di Bologna.

Per ragioni organizzative l’evento sarà a numero chiuso e le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 22 febbraio 2021.

Per info e iscrizioni: CNA Artistico e Tradizionale, rif. Chiara Bulgarelli (chiara.bulgarelli@cnare.it – 0522 356364) oppure CNA Produzione, rif. Stefano Pavani (stefano.pavani@cnare.it – 0522 356327).