Muore a Modena carabiniere di San Martino in Rio

REGGIO EMILIA – “Cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutta l’Arma dei Carabinieri”. È il messaggio del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, “anche a nome dell’intera comunita’ modenese, per la grave perdita subita con la scomparsa di Massimiliano Tona”, questa mattina in un incidente stradale nell’area di Cantone di Mugnano. Il carabiniere 54enne, ricorda Muzzarelli, era “molto conosciuto in citta’, dove prestava servizio da parecchi anni, e benvoluto anche dai colleghi del corpo della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine”.

Tona lascia la madre, residente in provincia di Reggio Emilia a San Martino in Rio, dove il carabiniere era nato, e la compagna, con cui viveva a Carpi. L’incidente e’ avvenuto sulla complanare Einuadi, nel tratto compreso tra via Giardini e la Nuova Estense, mentre il carabiniere motociclista era in servizio con un collega. All’improvviso, Tona ha perso il controllo del suo mezzo ed e’ caduto sull’asfalto. Nell’incidente, che ha visto intervenire la Polizia Locale per gli accertamenti del caso, a partire dalle cause della caduta di Tona, non sono stati coinvolti altri mezzi.