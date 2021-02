Manodori, 235mila euro contro il disagio sociale

REGGIO EMILIA – Giovani e prevenzione del disagio sociale indotto dall’isolamento. Sono gli obiettivi dei progetti finanziati dalla Fondazione Manodori di Reggio Emilia con 235.000 euro, che partiranno in questi giorni a cura di 46 soggetti tra tra coop sociali, associazioni di volontariato ed enti pubblici.

“La Fondazione Manodori – spiega il presidente Romano Sassatelli – ha ritenuto di confermare il proprio impegno, nonostante gli ostacoli legati alle esigenze del distanziamento sociale. Era troppo importante continuare a lavorare e cercare di contribuire a fornire ossigeno al nostro tessuto sociale”. Infatti, aggiunge, “soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando, pensiamo sia fondamentale prendersi cura di coloro che stanno affrontando momenti di criticita’”.

In particolare il progetto “Concentrica” punta a realizzare “forme di aggregazione innovativa” per affiancare coloro che non hanno reti di relazione stabili nella loro quotidianita’. Verranno attivati punti d’incontro e di ascolto, laboratori e appuntamenti settimanali e spazi autogestiti dai cittadini nei quartieri, per creare comunita’ e nuovi tessuti sociali. Nel pianeta giovani si guarda invece ai due poli divergenti: da un lato chi non studia e lavora (cosiddetti “neet”), dall’altro i “caregiver”, ragazzi che all’interno delle proprie realta’ familiari, gia’ durante l’adolescenza, si trovano a ricoprire un ruolo di mediazione linguistica e culturale o di assistenza a congiunti deboli, ammalati o non autosufficienti.

Per i primi, i percorsi attivati mirano a facilitare l’uscita dall’isolamento e a valorizzare le competenze individuali. Per i secondi, invece, a creare spazi di comunicazione e confronto con coetanei e adulti (anche sul web) in cui condividere le proprie esperienze, per accrescere il senso di appartenenza ad una comunita’.