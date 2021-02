Le lezioni di Emanuele Ferrari in streaming al Valli

REGGIO EMILIA – Sabato 6 febbraio e sabato 6 marzo (ore 20.30), in streaming gratuito, ritorna Emanuele Ferrari per due delle sue apprezzatissime lezioni-concerto. Sul palcoscenico del Teatro Valli, un uomo solo, ma sembrano tre, come sanno bene i suoi fans: Ferrari suona il pianoforte da concertista, racconta e spiega da musicologo, si muove e incanta il pubblico da attore.

In programma il 6 febbraio “Il Barocco tra pathos e illusione: Bach”, con l’esecuzione della Fantasia in do minore BWV 906 e il 6 marzo “La magia del notturno: Chopin”, con l’esecuzione del Notturno op. 27 n. 2 in Re bemolle maggiore. Emanuele Ferrari sarà in streaming sul sito www.iteatri.re.it, sul canale youtube della Fondazione e anche sulla pagina facebook dei Teatri di Reggio Emilia