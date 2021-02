La Virtus passeggia sulla Unahotels: 62-89

REGGIO EMILIA – Vittoria netta della Virtus, nel derby d’Emilia, sulla Unahotels, costruita con un avvio forte dei bolognesi e rifinita con una ripresa superiore sulle ali di Hunter perfetto al tiro, e di Gamble. I due lunghi Usa hanno perforato più volte la difesa biancorossa. La Pallacanestro reggiana era senza il suo centro titolare Elegar e ha dovuto mettere in campo Sutton, 35enne inattivo da tempo, come primo lungo.

La Virtus era senza Belinelli e Pajola. L’inizio è tutto per i bolognesi che sfondano in area con Gamble e Weems, imbeccati da un Teodosic ispirato. Così la V nera va a +10 e costringe i biancorossi a tirare da lontano. Ma con le triple la Pallacanestro Reggiana sta in partita, anche se Sutton viene subito messo fuori da Martino per uno screzio tra i due sul richiamo in panchina dell’ex Trento.

Nel secondo quarto la Virtus si porta sul +15 (23-38), ma ecco che arriva una sequenza di palle perse con la Pallacanestro reggiana segna triple con tutti i suoi esterni e rientra con un 12-0 sul -3. Ma dura poco. Teodosic si riprende la scena segnando un jumper da centro area e snocciolando un altro paio di assist (6 per lui al 20’) per il 38-45 dell’intervallo.

Nella ripresa gli uomini di Martino non segnano per 5’, ma rimangono a contatto fino al 27’. Poi la Virtus piazza un 15-4 che la spinge sul +19 (51-70) alla terza sirena. L’ultimo quarto è praticamente accademia con i bolognesi che toccano il +27 sul punteggio finale.

Il tabellino

Unahotels Reggio Emilia vs Virtus Segafredo Bologna: 62 – 89

(Q1 20 – 28; Q2 37 – 44; Q3 51 – 70)

Unahotels Reggio Emilia: Sutton; Koponen 8; Bostic 11; Candi 12; Baldi Rossi 14; Porfilio; Taylor 10; Giannini; Bonacini; Diouf 4; Kyzlink 3.

Coach: Martino

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 6; Deri; Belinelli NE; Alibegovic 4; Markovic 2; Ricci 7; Adams 5; Hunter 20; Weems 11; Teodosic 11; Gamble 14; Abass 9.

Coach: Djordjevic

Arbitri: Paternicò, Borgioni, Pierantozzi