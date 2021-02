Jago, giovane cane di taglia media

REGGIO EMILIA – Giovane bel cane di taglia medio/grande, nato nel 2018. Jago è davvero un super cane e ha tutte le carte in regola per trovare al più presto una nuova famiglia. È estremamente socievole e collaborativo con le persone e molto bravo a relazionarsi con gli altri cani sia maschi che femmine. Non ha problemi in contesti urbani.

Jago è abituato a viaggiare in auto, molto bravo in passeggiata col guinzaglio. Crediamo possa essere perfetto anche come primo cane, l’importante è, in ogni caso, che ci sia il giusto tempo da dedicargli. Si trova al canile di Bagnolo in Piano, per venirlo a conoscere è necessario fissare un appuntamento con Manuela 340-780.30.46.