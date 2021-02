Imprese, Flash Battery studia con i big il futuro dell’auto elettrica

REGGIO EMILIA – Un’azienda di Reggio Emilia a fianco dei big dell’industria dell’automobile, per sviluppare quella elettrica del futuro. E’ la Flash Battery, leader nella produzione di batterie al litio, invitata all’evento internazionale degli “Electric Days Digital” in programma dall’8 al 12 febbraio.

Il motivo lo spiega Marco Righi, fondatore dell’azienda reggiana, che sara’ tra i relatori dell’iniziativa. “Le nostre celle sono completamente prive di cobalto, che e’ tra i materiali piu’ difficilmente riciclabili e piu’ impattanti per l’ambiente anche nella fase di produzione”.

Per questo, prosegue l’amministratore di Flash Battery, “abbiamo scelto di adottare la tecnologia piu’ sicura e stabile che si possa reperire sul mercato, giungendo a risultati particolarmente importanti tanto sulla vita delle batterie (oltre 4.000 cicli di ricarica) quanto sulla sicurezza per gli utilizzatori e nei processi di riciclo”.

I risultati, conclude Righi, “dimostrano in sostanza che le piu’ alte performances sono compatibili con processi produttivi e il ricorso a prodotti a basso impatto ambientale, ma per questo e’ necessario un continuo investimento in ricerca sui materiali e in competenze ben orientate all’efficienza e alla sostenibilita’”.