Governo Draghi, Conte vice o ministro? Smentita da Palazzo Chigi

ROMA – A quanto apprende l’agenzia Dire nel corso del lungo colloquio tra il premier incaricato Mario Draghi e il presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte a Palazzo Chigi si sono vagliate alcune ipotesi relative alla partecipazione di Conte al prossimo esecutivo. Tra le postazioni considerate in ipotesi il ministero degli Esteri, (nel caso – viene spiegato – Luigi Di Maio potrebbe segnalare una disponibilita’ in tal senso), ma anche la vicepresidenza del Consiglio. La decisione nelle prossime ore. E’ considerata propedeutica a ricompattare il fronte dei giallorossi Pd-M5s e Leu intorno a Draghi.

“Le notizie che stanno trapelando in queste ore sul colloquio tra Giuseppe Conte e Mario Draghi sono totalmente inventate. In particolare, e’ destituita di fondamento l’indiscrezione secondo cui nel corso dell’incontro si sarebbe parlato di incarichi di governo per il Presidente Conte. Ancora una volta si torna a ribadire che in questa fase tutti i virgolettati e retroscena attribuiti a Giuseppe Conte sono destituiti di fondamento”. Cosi’ fonti di Palazzo Chigi (fonte Dire).