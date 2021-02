Fuoriuscita di liquami, agricoltore sanzionato

REGGIO EMILIA – I carabinieri della stazione forestale di Reggio Emilia hanno controllato un’azienda agricola per assicurare il rispetto delle norme ambientali e hanno accertato delle irregolarità. In particolare hanno appurato che, dal contenitore per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, fuoriusciva una consistente quantità di liquido che defluiva nel terreno sottostante, evidenziando un cattivo stato manutentivo del manufatto e dimostrando, inoltre, che non si era provveduto allo svuotamento del contenitore.

Per questo motivo i carabinieri forestali, dopo i necessari accertamenti amministrativi, hanno contestato al titolare dell’azienda agricola, un 64enne reggiano, la violazione delle norme sulla tenuta e gestione del contenitore degli effluenti di allevamento e lo hanno multato con una sanzione amministrativa di 2mila euro.