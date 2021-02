REGGIO EMILIA – Un brindisi alla fine della conferenza stampa dell’annuncio del passaggio del deputato Gianluca Vinci dalla Lega a Fdi ha fatto intervenire, verso mezzogiorno, la polizia municipale in via San Zenone dove c’è la sede del partito. Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni stavano festeggiando stappando due bottiglie su un banchetto improvvisato e così la Municipale, in ossequio alle norme anti Covid che proibiscono gli assembramenti, ha multato nove persone.

Alla conferenza stampa erano presenti, oltre al deputato, anche il coordinatore provinciale Alberto Bizzocchi, il vicecoordinatore regionale Alessandro Aragona, assieme a un paio di giornalisti e qualche militante. “Finita la conferenza stampa – ha raccontato all’Adnkronos Vinci – abbiamo preso due bottiglie per brindare e, visto che la sala era piccola, siamo usciti sul marciapiede e l’abbiamo stappata, così da poter stare distanziati. In tutto saremo stati in otto. Tuttavia sono arrivate tre pattuglie della polizia municipale: una è andata via mentre le altre due, con sei agenti, ci hanno contestato l’assembramento”.

Spiega Vinci: “Era una via del centro deserta. Le manifestazioni politiche sono consentite, in più c’erano otto persone all’aperto con mascherine. A pochi passi, invece, nel centro pedonalizzato, era pieno di gente”. Vinci e colleghi, quindi, si rivolgeranno al prefetto: “Vogliamo spiegare come sono andati i fatti”. “Mi chiedo – conclude -, fosse stata una sede del Pd con 100 persone dentro, se avrebbero ricevuto una contestazione di questo tipo”.

Immediata la reazione del parlamentare di Fdi, Galeazzo Bignami che protesta: “Non saranno queste prove di regime a soffocare l’unica opposizione al governo Draghi: noi non ci faremo intimidire. Trovo estremamente grave che oggi a Reggio Emilia un plotone di agenti della Municipale abbia multato otto esponenti di Fratelli d’Italia”.

Gli fa eco la deputata di Fdi, Ylenja Lucaselli, che aggiunge: “Apprendiamo di nove sanzioni comminate a Reggio Emilia all’esterno della sede di Fratelli d’Italia con la ‘gravissima’ accusa di assembramento. Iniziativa di agenti della Polizia Municipale che si sono precipitati al termine di una conferenza stampa del nostro deputato Gianluca Vinci cui avevano partecipato appena 6 persone, rispettando peraltro tutte le norme di prevenzione”.

Conclude la Lucaselli: “Sanzionare un gruppo cosi’ ristretto di persone che stazionano fuori da un edificio va oltre l’assurdo. Con questo principio, allora sarebbero passibili di multa anche quei cittadini che ogni giorno si mettono in fila davanti alle Poste o agli uffici pubblici per le loro esigenze. E’ evidentemente inammissibile. Fratelli d’Italia e’ per il rispetto delle regole, ma questo non puo’ giustificare quegli eccessi di zelo che impediscono il pur minimo svolgimento della vita democratica”.

