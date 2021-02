Fico stasera da Mattarella, nessuna intesa sul verbale del tavolo di maggioranza

ROMA – Non c’e’ l’intesa di Italia viva sul verbale che riassume le posizioni al tavolo di maggioranza e che sintetizza l’esito del mandato esplorativo affidato a Roberto Fico. Lo si apprende da fonti di maggioranza.

A quanto si apprende da fonti di Italia Viva al tavolo di maggioranza si è deciso di non fare un verbale né un documento conclusivo. Non c’è stato abbandono da parte di IV del tavolo né la mancata firma. Tutte le forze politiche hanno illustrato a Fico le proprie posizioni.

Il presidente della Camera, Roberto Fico era arrivato intorno alle 18 nella sala della Lupa di Montecitorio al tavolo della maggioranza, lasciando la riunione dopo circa un’ora. Il presidente Fico avrebbe dovuto ricevere il verbale dei lavori. Entro sera, Fico è atteso al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella ma prima potrebbe esserci un nuovo, rapido giro di consultazioni con i leader di partito.

Il tavolo di maggioranza a Montecitorio con la partecipazione di Italia Viva era ripreso intorno alle 15. Nonostante le parole di Renzi ai parlamentari (“non c’e’ intesa, non accettano mediazioni”), fonti di maggioranza spiegano alla Dire che i contatti tra i partiti sono in corso e non si sono interrotti.

La trattativa, spiegano tuttavia, non avviene al tavolo di Montecitorio ma a quello tra i vertici di partito. Tra i nodi irrisolti c’e’ quello che riguarda il commissario con l’incarico per la campagna vaccinale Domenico Arcuri. Si tratta di un mandato voluto dal premier Giuseppe Conte in prima persona, per il quale Italia viva chiede un avvicendamento e una svolta nella campagna vaccinale. “Ma se siamo i primi in Europa per doppio richiamo? Le critiche vanno bene, ma che siano fondate”, e’ il commento che arriva da fonti di governo (Fonte Dire).