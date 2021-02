E’ morto Riccardo Mamoli, il fondatore di Discoland

REGGIO EMILIA – E’ morto Riccardo Mamoli, fondatore nel 1964 e titolare, per decenni di Discoland, uno dei più prestigiosi negozi di dischi, noto in ambito internazionale. Un pezzo di storia della città e del suo centro storico che, attualmente, ha sede in via Migliorati. Persona colta, profondamente competente e di raffinati gusti musicali (laureato in Giurisprudenza, era figlio d’arte, essendo suo padre il maestro Alfredo Mamoli, pianista, organista, compositore e docente all’Istituto Peri, un talento del ‘Popol giost’ di Santa Croce), il suo divenne da subito non solo un negozio, ma un punto di riferimento, di confronto su temi musicali e di relazione.

Mariafrancesca Sidoli, assessore al Commercio, lo ricorda così: “Del dottor Mamoli – così, con rispetto, veniva chiamato – ricordiamo le qualità umane, la generosità, l’affabilità, l’attenzione con cui sapeva accogliere, consigliare e intuire quanto musicisti, musicofili appassionati o avventori occasionali cercavano, estraendo la risposta da quella sua vera e propria ‘terra dei dischi’. Riccardo ha avuto la rara e importante capacità di trasmettere, attraverso al sua attività, conoscenza, umanità e passione, riuscendo a ‘tramandare’ il suo lavoro a chi ne ha raccolto il testimone: una capacità preziosa, anche per chi fa impresa”.

Conclude la Sidoli: “Il nostro cordoglio ai famigliari del dottor Mamoli, a Paride Bonetta attuale titolare di Discoland, amico e ‘allievo’ di Riccardo, e a quanti lo hanno conosciuto”.