Droga e armi sulle strade: denunciate quattro persone

REGGIO EMILIA – Porto abusivo di arma da taglio, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, omessa denuncia di armi oltre a diverse segnalazioni amministrative per detenzione di droga, questi sono le contestazioni mosse a dieci persone al termine di una serie di controlli messi in atto, durante il fine settimana, dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia. Circa cinquanta grammi, tra hascisc e marijuana, il quantitativo complessivo di droga recuperato dai militari.

I carabinieri della Tenenza di Scandiano, hanno denuncaito un 23enne reggiano per porto abusivo di arma da taglio, perché trovato in possesso di un pugnale lungo 23 cm, poi sottoposto a sequestro penale. I colleghi della stazione di Cavriago, invece, hanno denunciato un 67enne residente in paese che, nonostante fosse titolare di un regolare porto d’armi per uso sportivo, durante un controllo è stato trovato in possesso di 3 baionette, 1 pugnale e 59 munizioni delle quali non aveva provveduto a denunciarne il possesso all’Autorità di P.S..

Un 21enne di Montecchio ed un 22enne di Albinea sono stati, infine, denunciati dai militari della Stazione di Montecchio perché, in seguito a un controllo, sono stati trovati in possesso di 19 grammi di marijuana suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, il tutto sottoposto a sequestro. Complessivamente, infine, i carabinieri di Scandiano e di Rubiera hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Reggio Emilia, quali assuntori di stupefacenti, 6 giovani di cui in minorenne. Anche in questo caso tutta la droga è stata sequestrata.