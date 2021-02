Dimentica in un bar lo zaino con la droga: denunciato

REGGIO EMILIA – Dimentica al bar lo zaino con dentro mezzo etto di marijuana: 20enne reggiano denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane era andato in un bar di Reggio Emilia con un amico dove aveva tenuto un atteggiamento talmente molesto che l’esercente era stato costretto a richiedere l’intervento dei carabinieri.

I due erano andati via prima dell’arrivo dei militari che poi avevano ripreso il servizio di controllo del territorio. I carabinieri sono poi dovuti intervenire nuovamente all’interno del bar quando il titolare, mentre stava riordinando i locali, ha chiesto, per la seconda volta, il loro intervento dato che aveva trovato, vicino a un tavolino della distesa esterna, uno zaino con dentro mezzo etto di marijuana. I militari lo hanno sequestrato, ma non hanno trovato documenti che li potessero fare risalire al proprietario.

Ci ha pensato il ventenne a “costituirsi”, dato che si è presentato nel bar chiedendo la restituzione dello zaino che aveva dimenticato nel locale. Il barista, che non lo aveva più perché era stato sequestrato dai carabinieri, ha detto al giovane che non ne sapeva nulla e ha chiesto, per la terza volta, l’intervento dei carabinieri. I militari sono arrivati, lo hanno identificato e lo hanno portato in caserma dove è stato denunciato.