Covid, vaccinati tra ieri e oggi 950 over 85enni

REGGIO EMILIA – A due giorni dall’inizio della nuova fase della campagna di vaccinazione anti covid, a fronte di quasi 9.000 prenotazioni arrivate, in provincia di Reggio Emilia sono state vaccinate nella giornata di ieri e nella prima parte della mattina di oggi oltre 950 anziani di 85 anni e oltre.

Lo comunica l’Ausl ricordando poi che, per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio, hanno precedenza in questa fase gli oltre 4000 anziani che ricevono cure a casa. Solo in seguito si dara’ corso alle richieste per persone impossibilitate a muoversi, che “saranno valutate per capire la reale condizione di non trasportabilita’”.

Quindi, raccomanda l’Azienda sanitaria, “e’ estremamente importante che le richieste per queste persone siano motivate da reale ed effettiva impossibilita’ a muoversi per motivi sanitari e non da motivi di mera logistica o come scelta maggiormente gradita al paziente e alla famiglia, indipendentemente dalle condizioni di salute, questo anche per evitare che i tempi per la vaccinazione si allunghino”.