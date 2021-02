Covid, 253 decessi e 20.499 nuovi casi in Italia: in crescita i ricoveri

ROMA – Sono 20.499 i nuovi contagi da covid in Italia e 253 i morti nelle ultime ventiquattr’ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 404.664 (+8.521). I tamponi 325.404 e il tasso di positivita’ sale al 6,3%.

Sono 2.194 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 26 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 188. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.292 persone, 35 in più di ieri (fonte Dire).