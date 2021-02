Covid, 14.218 nuovi casi e 377 morti in Italia. Brusaferro: “Trend in crescita”

ROMA – I nuovi contagi di Coronavirus in Italia sono 14.218 per 270.507 tamponi tra molecolari e antigenici e 377 i morti. Il tasso di positività sale al 5,2% rispetto al 5,02% di ieri. Ventiquattro ore fa i nuovi casi erano stati 13.659 a fronte di 270.142 test, 421 i decessi. Sono 2.142 le terapie intensive in Italia, 9 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 19.575 i ricoveri ordinari, 168 in meno nelle 24 ore.

“C’è un tema delle varianti che si cominciano ad isolare nelle nostre Regioni e per le quali sono state assunte alcune decisioni di restrizione. Nella maggioranza delle Regioni il rischio resta moderato ma c’è un trend in crescita, in cui 13 Regioni hanno almeno un flusso su quattro di rischio calcolato come più elevato”.

Così il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’istituto superiore di sanità, presentando i dati della cabina di regia settimanale sul monitoraggio dell’epidemia. Rispetto alla valutazione di impatto, “ci sono diverse Regioni a ridosso della soglia e quindi con un rischio di occupazione dei posti in area medica. In sostanza non c’è una decrescita, ma una situazione di stallo e un intervallo di confidenza che include il valore 1, pertanto l’incidenza si mantiene sui 330 casi per 100mila abitanti, e ricordiamo che il tracciamento riusciamo a farlo se restiamo su 50 casi per 100mila abitanti”.

“Rispetto alla settimana scorsa, quando erano due, ci sono tre Regioni con rischio più elevato e questo ci induce ad una condizione di tutela e di necessità di monitoraggio attento all’epidemia soprattutto alla luce delle nuove varianti”, ha concluso Brusaferro (Fonte Dire).