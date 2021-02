Come si sceglie il momento giusto per acquistare Bitcoin

REGGIO EMILIA – Dalla creazione di Bitcoin nel 2009, il web ha assunto un ruolo finanziario di grande importanza anche per comprendere come si possa scegliere il momento giusto per acquistare Bitcoin. Non per nulla, su internet vi è un grande numero di siti e di piattaforme che, tra l’altro, forniscono una ampia panoramica di consulenze di ogni genere e tipo. Tuttavia, seppure siano opinioni espresse da competenti professionisti, è bene, sempre, ragionare con la propria testa e con le proprie disponibilità finanziare quando si tratta di acquistare, vendere o detenere un titolo.

Di conseguenza, nell’andare a preparare le informazioni che possono essere utili al fine di comprendere come scegliere il momento giusto per acquistare Bitcoin, si dovrà prendere in debita considerazione, le esigenze di investimento, gli obiettivi e le circostanze finanziarie, le quali, ovviamente, sono particolari e diverse per ogni investitore.

Quindi, è opportuno rammentare che ogni tipo di discussione inerente Bitcoin e criptovalute, non è detto che possa essere calzante a ogni investitore. Nel complesso, scegliere il momento giusto per acquistare Bitcoin, dipenderà dalla volontà di fare un investimento a lungo o a breve termine, così come se ci si basa al suo rialzo oppure al suo ribasso per avere un ritorno economico.

Indubbiamente, uno tra i più potenti mezzi che si ha a disposizione per studiare l’evoluzione del Bitcoin e cercare di prevedere la sua evoluzione, viene ad essere fornita dall’andare ad analizzare grafici e, di conseguenza, comprendere la storia della cronologia dei prezzi di Bitcoin.

Oltre a ciò, nell’elaborare quella che si reputa la strategia migliore volta a comprendere quale possa essere il momento migliore di acquistare Bitcoin, è da tener presente che Bitcoin è universale e non è influenzato dalla situazione finanziaria di nessun paese. Quando si pensa a come l’economia e la politica dei paesi influenzano il prezzo del Bitcoin, è importante pensare a livello globale e non solo a ciò che sta accadendo in un determinato e specifico paese.

BitcoinPrime, è molto utile. Chi si avvicina per prima volta, come pure chi è da lungo tempo fan dei Bitcoin e delle criptovalute, nota, molto rapidamente, che non mancano i guru. Un caleidoscopico universo ricolmo di multiforme personalità, sempre pronte a dire quando acquistare Bitcoin. Ovviamente, alcune di queste personalità esprimono interessanti e attente osservazioni, che meritano di essere considerate.

Tuttavia, il web lascia, ahimè, spazio anche personaggi come, ad esempio, Edward Snowden, il famoso informatore rifugiato in Russia, il quale, su Twitter, esprime opinioni sul quando acquistare Bitcoin. Un parere che ci deve facilmente allertare. Infatti, può apparire come uno dei tanti “predicatori” che lo hanno preceduto. Ma in ogni caso, quanto risulta essere supportata da diversi argomenti la sua personale opinione?

Certo, non occorre essere un genio finanziario per comprendere come nel mercato vi sia alleggiante una certa forma di panico. L’indice di paura e avidità sulle criptovalute è estremamente spaventoso. Questa situazione è spesso un buon segnale di acquisto.

La Federal Reserve, ad esempio, sta lanciando diversi piani di emergenza per aiutare le aziende e le famiglie a superare più facilmente la crisi covid-19. Le piattaforme di trading segnalano un afflusso molto elevato di valute stablecoin e fiat nei conti dei loro utenti, forse in previsione di acquisti massicci. A causa della combinazione distruttiva del coronavirus, del cedimento del mercato azionario globale e degli alti e bassi del petrolio, anche le criptovalute hanno finito per subire un calo significativo.

Tuttavia, a differenza dei crolli del mercato azionario del passato, non si basa sulla corruzione o sull’inflazione. In realtà, non c’è molto dietro questo incidente, tranne elementi di paura e panico. Su un punto, comunque Snowden esprime un parere che merita attenzione, ovvero sul fatto che il mercato rimbalzerà per una serie di motivi ed è per questo che ha affermato, andando a concludere, che siamo in un ottimo momento per acquistare Bitcoin perché il mercato ha raggiunto il suo punto più basso.