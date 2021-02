Casa, saranno ripristinati 125 alloggi Erp sfitti

REGGIO EMILIA – Sono 125 gli alloggi “popolari” di Reggio Emilia oggi vuoti, che Comune e Acer potranno ripristinare grazie ad un finanziamento di 1,5 milioni concesso da Cassa depositi e prestiti. E’ lo stesso ente a confermare la firma del contratto di erogazione, avvenuta oggi, per “fornire copertura finanziaria alla prima annualita’ del piano pluriennale di investimenti del Comune per la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale”. Oltre agli interventi sugli immobili non abitati, sono previste azioni di ammodernamento dei sistemi di contabilizzazione individuale in alcuni altri edifici e l’efficientamento energetico di due fabbricati, in via Freddi e via Pastrengo.