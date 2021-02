Canossa, auto distrutta dalle fiamme

CANOSSA (Reggio Emilia) – Una Peugeot 306, di proprietà di un marocchino 50enne, ha preso fuoco ieri sera, verso le 23, in via Carbonizzo Taverne a Canossa. Il mezzo era fermo, da alcuni giorni, per un guasto alla pompa di alimentazione che, proprio nel tardo pomeriggio di ieri, era stata rimossa per la successiva sostituzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Polo e i vigili del fuoco di Reggio Emilia che hanno domato le fiamme che hanno distrutto completamente l’auto. Nessun ulteriore danno a persone o cose.