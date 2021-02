Canalina, un flash mob per dire “no” all’antenna

REGGIO EMILIA – Sabato alle 10 flash mob in piazza Prampolini per dire “No” all’antenna di via Portella delle Ginestre e chiedere che il cantiere sia sospeso in attesa di un reale confronto con i cittadini il Comitato Canalina ha deciso di ritrovarsi davanti al municipio. Gli organizzatori invitano a portare cartelli e manifesti e a stenderli in piazza per una lunghezza di 30 metri, come l’altezza della stazione radio base. Ricordano inoltre che al flash mob potranno partecipare tutti i cittadini che rispetteranno il distanziamento ed indosseranno la mascherina.