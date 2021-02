Cadelbosco Sopra, incendio in una officina

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Un incendio è divampato, stanotte, verso le 4, in una officina di autoriparazioni in via Torquato Tasso a Cadelbosco Sopra. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno forzato la porta d’ingresso per entrare e iniziare le operazioni di spegnimento.

Le fiamme, che hanno interessato anche alcuni pneumatici generando fumo e causando l’annerimento delle mura, si sono sviluppate per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cadelbosco Sopra e dei vigili del fuoco che, sul posto, non hanno rinvenuto elementi che potessero suffragare con certezza le cause del rogo che si ritiene possa essere probabilmente ricondotto a un corto circuito elettrico. I danni sono in corso di quantificazione.