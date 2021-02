Battaglia sul biogas, il sindaco sgrida Iren: “Pignoramento inutile”

REGGIO EMILIA – Il pignoramento lampo di Iren del conto dei comitati no biogas? “Del tutto inutile”. Lo afferma il sindaco Luca Vecchi rispondendo oggi in Consiglio comunale ad un’interpellanza sulla vicenda presentata dal Movimento 5 stelle. Dopo la sentenza del Tar di Parma che ha respinto il ricorso degli ambientalisti per bloccare il maxi impianto di Gavassa dove si ricavera’ biometano dai rifiuti organici, l’azienda aveva proceduto al congelamento del conto per il recupero delle spese legali (3.000 euro).

Cinque giorni piu’ tardi – incassato il dovuto – ha ritirato l’azione legale. Il Comune, spiega il sindaco, “non era a conoscenza di tale azione promossa da Iren, su cui la societa’ ha comunicato di aver attivato la procedura prevista nella generalita’ dei casi, dopo un tentativo di recupero bonario della cifra a cui non e’ stata data risposta”.

Tuttavia per il primo cittadino, “se vi fosse stato qualche margine discrezionale, penso che l’azienda avrebbe dovuto valutare l’opportunita’ di non provvedere con questa procedura e io ho chiesto maggiore attenzione e sensibilita’ per tutte quelle decisioni che hanno un impatto diretto su un numero anche limitato di cittadini”. Cosa che “nel caso specifico avrebbe evitato un’azione del tutto inutile”, afferma il sindaco.

Iren, chiude Vecchi, “aveva vinto sul piano legale, le istituzioni avevano vinto sul piano politico. Il pignoramento del conto era francamente del tutto inutile cosa che, ben prima che fosse presentata l’interpellanza, ho rappresentato all’amministratore delegato dell’azienda”. La posizione del primo cittadino sull’impianto di biogas e’ netta: “La principale opera di economia circolare nella storia della citta’”. I comitati continuano la battaglia legale in Consiglio di Stato.