Al Valli le prove del “Barbiere di Siviglia”

REGGIO EMILIA – La Fondazione vuole riaprire il teatro Valli al suo pubblico, per farlo di nuovo accomodare sui velluti, opportunamente distanziati e sanificati e finalmente, alzando il sipario sulla prima del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, coprodotta da Fondazione I Teatri Reggio Emilia e Fondazione Teatro Comunale di Modena.

Scrive la Fondazione: “Sicuramente, l’opera andrà in diretta streaming sul canale www.operastreaming.it e su www.iteatri.re.it ma dai vertici del teatro alle maestranze, passando per cantanti e musicisti è tutto un incrociare di dita, sperare non costa nulla: e se i teatri dovessero riaprire, il debutto, quello in presenza, sarà venerdì 26 marzo, alle 20, cui seguirà la replica della domenica 28 pomeriggio, sia in presenza e sia in streaming. L’opera poi andrà in scena al Teatro Comunale Pavarotti di Modena – sempre dpcm permettendo – venerdì 9 aprile 2021 ore 20 e domenica 11 aprile 2021 ore 15.30″.

Non appena si saprà se sarà possibile avere il pubblico in sala, gli appassionati saranno informati tramite sito, social stampa e newsletter sulle modalità di prenotazione e di acquisto biglietti.

La produzione di quest’opera rossiniana, che “per abbondanza di vere idee musicali, per verve comica e per verità di declamazione” Verdi definì “la più bella opera buffa che esista” è iniziata da tempo nei laboratori della Fondazione I Teatri, con la costruzione delle scene, e, prima ancora, nei pensieri del team creativo, composto dal regista Fabio Cherstich, dallo scenografo Nicolas Bovey, dal costumista Arthur Arbesser e dal light designer Marco Giusti.

La Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti sarà diretta da Leonardo Sini, classe 1990, vincitore del “Maestro Solti International Conducting Competition”, concorso che scova i migliori direttori d’orchestra al mondo fra i giovani talenti e li proietta nei teatri di mezza Europa. Sul palco il Coro Claudio Merulo, diretto da Martino Faggiani e un cast con: Cesar Cortez (Il conte di Almaviva), Pablo Ruiz (Bartolo), Michela Antenucci (Rosina), Simone Del Savio (Figaro), Guido Loconsolo (Basilio), Ana Victoria Pitts (Berta), Alex Martini (Fiorello/ Un ufficiale).

Al Valli in questi giorni è iniziato il montaggio delle scene. Dai primi di marzo arriveranno cantanti e orchestra che proveranno, naturalmente a porte chiuse, con la speranza di potere finalmente riabbracciare il proprio pubblico. Ma se questo non sarà possibile, il team creativo lavorerà ad una regia per lo streaming, per sopperire ancora una volta e per quanto più possibile alla mancanza di spettacolo dal vivo.

Le riprese dello streaming in diretta sono a cura del Centro Interateno Edunova dell’Università di Modena e Reggio Emilia.