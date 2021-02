Al parco con la marijuana, giovane denunciato

BAGNOLO (Reggio Emilia) – Un 18enne di Bagnolo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo che è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana in un parco.

A casa sua sono poi stati rinvenuti alcuni semi di marijuana, tre piantine e un bilancino di precisione. E’ successo mercoledì pomeriggio quando, nel corso di un servizio, i carabinieri hanno visto, in un parco pubblico di via Vallisneri, un gruppo di ragazzi che, quando hanno visto i carabinieri, hanno cercato di allontanarsi.

Insospettiti per questo atteggiamento i militari hanno raggiunto i ragazzi e li hanno identificati. Uno di loro, il 18enne, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane con dentro 22 grammi di marijuana. E’ stato portato in caserma dove è stato identificato. I carabinieri sono poi andati nell’abitazione del giovane e lo hanno perquisito trovando, nella camera da letto dello studente, alcuni semi di marijuana, un vaso con tre piantine di marijuana e un bilancino di precisione.