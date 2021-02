Abbandona rifiuti, denunciato imprenditore edile

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Abbandona rifiuti edili, artigiano 56enne di Scandiano denunciato dai carabinieri forestali. L’uomo ha utilizzato un’area verde limitrofa alla linea ferroviaria Reggio – Sassuolo, nel comprensorio ceramico reggiano, per abbandonare, in più riprese, ingenti quantitativi di rifiuti provenienti dall’attività di costruzione/demolizione edili.

I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno appurato che un camioncino intestato alla ditta edile andava spesso sul posto per scaricare i rifiuti edili. Lo stesso titolare dell’impresa ha ammesso di utilizzare l’area come deposito dei rifiuti della propria attività. Trattandosi di rifiuti non pericolosi ed in assenza di danno o pericolo alle risorse ambientali, l’indagato potrà ottenere l’estinzione del reato, rimuovendo i rifiuti e pagando 6.500 euro pari a 1/4 del massimo dell’ammenda prevista per la violazione commessa.