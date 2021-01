VENTASSO (Reggio Emilia) – Le nevicate dei giorni scorsi e le intense precipitazioni delle ultime ore hanno purtroppo riattivato il vasto movimento franoso che da tempo interessa le frazioni di Vaglie e Casenove, a Ligonchio di Ventasso, costringendo la Provincia ad una nuova chiusura al transito della Sp 91.

“Si tratta di una strada provinciale particolarmente problematica, correndo su un versante estremamente ripido e molto fragile sia per la presenza del torrente Rossendola, che continua ad erodere dal basso, sia a causa di un substrato eterogeneo – spiega il dirigente del Servizio Infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei – Tra il dicembre 2017 e gli inizi del 2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si erano infatti verificati importanti dissesti che avevano già comportato la chiusura della Sp 91, poi riaperta in seguito a una serie di interventi, tra cui una pista non asfaltata percorribile a senso unico alternato, realizzata sul versante a monte della provinciale sfruttando in parte una carraia già esistente, realizzati dalla Provincia d’intesa con il Comune di Ventasso e grazie anche ai finanziamenti di Regione e Protezione civile”.

Foto 2 di 2



“Anche in queste settimane, sulla Sp 91 erano in corso lavori ed altri si stanno progettando grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo rivedere gli interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore”, aggiunge Bussei.

Proprio in considerazione dell’estrema fragilità del versante, la Sp 91 era costantemente monitorata dal personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento della carreggiata stradale in diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l’arteria. Il traffico è dunque nuovamente deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 “Busana-Ligonchio-Passo Pradarena”; per i veicoli provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 “Busana-Ligonchio-Passo Pradarena” quindi sulla comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91.